Все поправки депутатов к бюджету Петербурга 2023 года отклонили

Все поправки депутатов к бюджету Петербурга 2023 года отклонили
Фото: телеграм-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексей Корабельников

Бюджетная комиссия Санкт-Петербурга приняла решения отклонить все поправки к городскому бюджету 2023-2025 годов, предложенные депутатами.

«Бюджетной комиссией принято решение рекомендовать губернатору воздержаться от выдачи положительного заключения на рассмотренные поправки», – сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем официальном telegram-канале.

Согласно его словам, 10 из 12 поправок предполагают сокращение Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Учитывая все финансовые риски, фонд закладывается в проект нового бюджета в увеличенном размере – 50 млрд руб. По этим же причинам его его перераспределение на данном этапе не было поддержано.

Также Алексей Корабельников подчеркнул, что большая часть вопросов, поднятых депутатами, можно решить в рамках выделенного финансирования.

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