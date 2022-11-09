В Роскачестве рассказали об основных льготах для пенсионеров

В Роскачестве рассказали о льготах для пенсионеров. При необходимости нужно написать заявление на их оформление.

В Роскачестве рассказали об основных льготах, полагающихся российским пенсионерам. Нередко льготники не знают о существовании определенных мер поддержки и, соответственно, не попадают под них. В таком случае необходимо написать заявление.

Так, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество (пп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ). От земельного налога данная категория не освобождена, но может платить меньше — налоговая база уменьшается на сумму, равную стоимости 600 кв. м (ст. 391 НК РФ). Если же участок имеет площадь шесть соток или меньше, за него можно не платить. Также существуют региональные льготы. Они не должны конфликтовать с существующими на федеральном уровне и не ухудшать материальное и социальное положение пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме планируют расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных.