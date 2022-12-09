Рост смертности от наркотиков среди подростков вызывает опасения властей России

Количество несовершеннолетних, скончавшихся из-за употребления запрещенных препаратов, по сравнению с показателями 2017 года, увеличилось в 2,5 раза. Такие данные озвучил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов.

«За десять месяцев этого года – впервые за четыре последних года – увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними», – подчеркнул он.

Также отмечается о росте числа случаев соучастия подростках в преступлениях, связанных с запрещенными веществами. С 2017 года их стало больше на 56%, а число самих соучастников составило 734 человека.

«Вопрос безусловно нуждается в дальнейшей проработке. У нас со взрослым человеком с зависимостью еще проблем нет. Существует достаточное количество частных центров. А вот если это подросток, начинаются проблемы», – рассказал Gazeta.spb Олег Гончаров, нарколог и кандидат медицинских наук.

По его словам, сейчас активно распространяются запрещенные вещества, называемые «дизайнерскими». Оказываемое ими воздействие вызывает сильную психологическую зависимость, которая впоследствии приводит к серьезным последствиям для организма, вплоть до летальных.

Олег Гончаров также отметил, что важно привести подростка в специализированное учреждение на стадии «проб», когда организму не был нанесен существенный вред. Помощь компетентных специалистов совершенно необходима.

«Если говорить о государственных службах, то это сопряжено с поражением в правах. Сведения об употреблении запрещенных веществ оказываются в доступе руководителей образовательных учреждений, например. Это может привести к невозможности продолжения обучения», – подытожил собеседник издания.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что в понедельник, 5 декабря, президент страны Владимир Путин подписал закон о создании Минтрудом и Минздравом порядка социальной реабилитации для наркозависимых. В рамках этих процедур гражданам будет оказываться помощь в коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде. Им также окажут необходимую социально-трудовую поддержку.