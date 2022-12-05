Путин подписал закон о соцреабилитации для наркобольных

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому Минтруд и Минздрав должны разработать и утвердить порядок прохождения наркобольными социальной реабилитации.

Из документа следует, что министерства должны будут разработать и утвердить порядок поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации. При этом в нем должны учитываться вопросы обмена необходимой информации больных наркоманией с организациями системы соцобслуживания.

Следует отметить, что передача данных между ведомствами будет осуществляться с согласия гражданина.

Как уточнили в пояснительной записке к закону, в соцреабилитации нуждаются больные наркоманией, успешно завершившие этапы лечения и медицинской реабилитации в медорганизациях. Закон начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

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