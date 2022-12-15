Путин предложил распространить льготную ипотеку на строительство объектов промышленности

Президент России Владимир Путин предложил распространить действие льготной промышленной ипотеки не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он обратил внимание, что сейчас предприятиям доступен льготный кредит до 500 миллионов рублей для приобретения объектов под производство. При этом ипотечная ставка составляет 3-5%, а срок выплаты кредита — семь лет. Путин отметил, что и распространение механизма на строительство объектов должны быть обеспечено финансированием.

Кроме этого, президент акцентировал внимание на том, что с 1 января 2023 года вступит в силу новый льготный режим работы промышленных кластеров. Он позволит дополнить существующие механизмы поддержки индустриальных проектов.