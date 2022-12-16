В Петербурге начали чистить платные парковки от снега

В мобильном приложении «Парковки Санкт-Петербурга» начали сообщать о проведении уборки снега на платных автомобильных стоянках.

Сведения о проведении уборочных работ будут доступны во вкладке «Информация о зимней уборке» – туда будет заноситься необходимая информация.

Так, по данным приложения, работы по сброске снега и наледи с кровель проводятся с 09:30 на Советских улицах, Гродненском переулке, Жуковской улице, Мытнинской улице и других. Стоянки обещают расчистить к 19:00.

Следует отметить, что во второй половине недели в Санкт-Петербурге наблюдается позитивная динамика в рамках ситуации со снегом. После дорожного коллапса, вызванного снегопадами и метелями, пришедшими из-за циклона «Биргит», в пятницу, 16 декабря, в Санкт-Петербурге не наблюдалось серьезных заторов в утренний час-пик.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега. По словам главы администрации Фрунзенского района Константина Серова, обращения петербуржцев в социальных сетях по поводу качества уборки снега на улицах повышают эффективность работы дорожных служб