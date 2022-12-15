Петербуржцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега

Обращения петербуржцев в социальных сетях по поводу качества уборки снега на улицах повышают эффективность работы дорожных служб. Об этом сообщил глава администрации Фрунзенского района Константин Серов, передает пресс-служба местной администрации.

Он обратил внимание, что в решении вопросов благоустройства особенно важно учитывать мнения и пожелания жителей. В целом же, на них нужно реагировать незамедлительно, говорит Серов.

Кроме этого, Серов отметил, что жителям города нужно своевременно убирать автомобили, не ставить их у контейнерных площадок, чтобы коммунальные службы могли убирать снег и вывозить мусор.

Со своими обращениями по поводу уборки улиц горожане могут обратиться по телефону круглосуточной дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13.

Петербуржцы же решили сообщать о плохой уборке улиц более креативным методом. В социальных сетях опубликовали видео, как петербуржец решил прокатиться на борде по центральным улицам. Ролик опубликовали «Мегаполис. ЧП и ДТП». Как видно по ролику, петербуржец приделал прицеп к машине и держась за него едет на борде.

С первых дней зимы Санкт-Петербург постепенно утопает в снегу. Особенно ярко горожане почувствовали это 12 и 13 декабря после того, как за сутки циклон «Биргин» принес в виде осадков почти 20 сантиметров снега.

На фоне пробок от 7 до 10 баллов утром и вечером, а также множественных аварий горожане отправили в Следственный комитет письмо с просьбой проверить предприятия, ответственные за уборку города.