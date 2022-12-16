В Санкт-Петербурге 31 человек из реестра обманутых дольщиков получат компенсации

В числе первоочередных задач правительства – помощь гражданам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В числе первоочередных задач правительства – помощь гражданам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге 31 человек, входящий в реестр дольщиков, нуждающихся в защите, получит денежные компенсации взамен недостроенного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предоставление выплат стало возможно благодаря трехстороннему договору между Комитетом по социальной политике, компанией ПИК и дольщиками. В рамках поддержки обманутых участников долевого строительства будут выплачены 152 миллиона рублей.

«В 2019 году мы получили в наследство 1 миллион квадратных метров проблемного жилья и дополнительную очередь из обманутых дольщиков, которые приобретали квартиры до вступления в силу 214-ФЗ […]», – рассказал вице-губернатор Николай Линченко, отметив, что проблема находится на стадии решения.

Согласно опубликованным данным, до сегодняшнего дня, 16 декабря, в реестре находились 151 человек.

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