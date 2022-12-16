Ключевая ставка в России осталась 7,5% годовых

Ключевая ставка в России осталась 7,5% годовых
фото: baltphoto

Совет директоров Центрального Банка России 16 декабря принял решение о сохранении ключевой ставки на 7,5% годовых. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.

Следует отметить, что в сентябре 2022 года руководство Банка России снизил ставку с 8% до 7,5%.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне», – говорится в сообщении от пресс-службы регулятора.

При этом, согласно прогнозам Банка России, годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году, а в 2024 году упадет уже до 4%. Согласно оценке, актуальной на на 12 декабря, годовая инфляция увеличилась до 12,7% учитывая перенесенную индексацию тарифов на услуги ЖКХ.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил увеличить пособие беременным женщинам. С такой инициативой он выступил а заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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