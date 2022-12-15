Президент России предложил увеличить пособие беременным женщинам

Президент России Владимир Путин заявил о намерении увеличить пособие беременным женщинам. С таким предложением президент выступил а заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», — сказал Путин.

Он также добавил, что получение пособия должно быть максимально доступным и простым для граждан. При этом президент обратил внимание на то, что нужно использовать более индивидуальный подход при назначении различных пособий. Например, речь идет о случаях, когда доход семьи мог незначительно увеличиться и она уже лишается каких-то пособий, хотя по факту увеличение не было существенным.

«Здесь нужно, безусловно, предусмотреть переходный период. Поручения на этот счёт уже даны. Я жду конкретных предложений от Правительства в ближайшее время», — сказал Путин.

В заключение он добавил, что пособия должны стать реальной материальной поддержкой для семей.