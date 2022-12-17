Выходные в Петербурге начнутся с легкого снега и потепления

Серьезных изменений погодных условий в субботу, 17 декабря, в Санкт-Петербурге не ожидается. Возможен небольшой снег и легкое потепление.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице изменится мало», – рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, западная периферия антициклона приведет к облачной с прояснениями погоды и выпадению небольшого количества осадков. Температура воздуха днем в субботу будет колебаться в пределах -5…-7 градусов в Санкт-Петербурге. Для Ленобласти показатели пониже – вплоть до -10 градусов.

«В ночь на воскресенье морозы окрепнут до -12…-14 градусов, днем потеплее до -2…-4 градусов и пойдет небольшой снег», – добавил синоптик в своем официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что после снежного коллапса и выпадения почти 15 сантиметров осадков, вызванных циклоном «Биргит» 12 и 13 декабря, погода в Санкт-Петербурге была относительно щадящей. Тем не менее, дорожникам не удалось справиться со снегом – в час-пик центр города снова «застыл».