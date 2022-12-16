Погода улучшилась, а дороги – нет: очередные вечерние пробки в Петербурге

Погода улучшилась, а дороги – нет: очередные вечерние пробки в Петербурге
Фото: Baltphoto

После снежного коллапса и выпадения почти 15 сантиметров осадков, вызванных циклоном «Биргит» 12 и 13 декабря, погода в Санкт-Петербурге была относительно щадящей. Тем не менее, дорожникам не удалось справиться со снегом – в час-пик центр города снова «застыл».

Вечером в пятницу, 16 декабря, центральная часть Санкт-Петербурга стала почти непроходима для автомобилей. В час-пик жителям города пришлось продираться через 8-балльные пробки.

«О людях этой зимой вообще не думают. Переходы в снегу, остановки в снегу, где там новая концепция уборки Беглова?», – прокомментировала состояние улиц и дорог пользовательница социальной сети во «ВКонтакте.

Жители Северной столицы уже выражали недовольство по поводу качества работы снегоуборщиков. Тем не менее, к нему по-прежнему есть вопросы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что усилий Смольного, как и в прошлые годы, не хватило для уборки снега. Реагируя на это, петербуржцы начали жаловаться в различные инстанции и это дало свой результат.

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