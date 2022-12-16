Как жалобы петербуржцев приводят город в порядок после снегопадов

Как жалобы петербуржцев приводят город в порядок после снегопадов
Фото: Baltphoto

Больше недели в Санкт-Петербурге с перерывами идут снегопады. Самые сильные из них прошлись на 12 и 13 декабря, когда над городом расположился циклон «Биргит». Усилий Смольного, как и в прошлые годы, не хватило для уборки снега. Реагируя на это, петербуржцы начали жаловаться в различные инстанции и это дало свой результат.

Как сообщает Мойка78, в городе наблюдается улучшение качества уборки дорог, после поданных жителями Санкт-Петербурга жалоб. Такого мнения придерживается глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов.

По его словам, «обращения о качестве уборки снега, которые петербуржцы оставляют в социальных сетях на страницах органов власти, а также по телефону горячей линии, повышают эффективность работы дорожных и жилищно-коммунальных служб».

Так, например, одна из жительниц района сообщила о нерасчищенном пешеходном переходе на Бухарестской улице и в тот же день снег исчез не только с указанного места, но и на всех пешеходных переходах в районе.

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