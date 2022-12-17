Роспотребнадзор дал советы по защите от гриппа

На фоне растущей заболеваемости гриппом на территории Санкт-Петербурга Роспотребнадзор рассказал, что надо сделать, чтобы защититься от вируса.

Так для более легкого переноса и снижения риска заражения вирусом необходим сильный иммунитет. Для его укрепления следует правильно питаться, высыпаться и заниматься физическими упражнениями.

Дома или в квартире рекомендуется чаще проводить комплексную уборку, увлажнять воздух. Очень важно проветривать помещения.

Также в перечень необходимых профилактических процедур входит промывание носа и тщательное мытье рук. Предотвратить попадание вируса в организм поможет ношение защитной маски в общественных местах.

Подробнее узнать о методах защиты от гриппа и последующего лечения в случае заражения можно перейдя в Дзен-канал «Табло СМИ». Там же можно ознакомиться с другими материалами по теме.