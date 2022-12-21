Россиянам рассказали, почему зимнее курение опаснее в разы

Курение оказывает негативное влияние на организм человека в любой сезон, но холод может существенно ухудшить ситуацию. Gazeta.spb рассказывает, почему в зимний период стоит воздержаться от курения.

Прежде всего, следует учесть резкий перепад температур. Поочередное дыхание горячего воздуха из сигареты и холодного с улицы влечет значительный вред дыхательной системе и может привести к образованию мокроты. Другое следствие: осипший голос и ухудшение состояния голосовых связок.

Также курильщики в большей степени рискуют заболеть гриппом и другими сезонными заболеваниями. Это связано с нарушением естественного бактериального баланса в ротовой полости. Кроме того, курение способствует развитию заболеваний горла и бронхов.

В связи с этим, как минимум, следует курить в специально отведенных для этого местах, а не на улице.

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