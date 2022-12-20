Петербуржцам советуют снова надеть маски

Администрация Санкт-Петербурга призывает горожан пользоваться защитными масками. Эта рекомендуется обусловлена ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, понижать которую планируют теми же методами, что и в случае с COVID-19.

В обращении к горожанам губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал петербуржцев подумать о защите своего здоровья и вспомнить, что ношение масок в разгар эпидемии COVID-19 помогло улучшить эпидемиологическую ситуацию и уменьшить число заболевших.

По словам губернатора, в наибольшей степени заражению гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге подвержены дети. В связи с этим учащиеся с 1 по 4 класс уйдут на каникулы раньше. Следует также отметить, что в медицинских учреждениях уже частично введен масочный режим.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что новый год в Санкт-Петербурге рискует сопровождаться эпидемией гриппа и ОРВИ.