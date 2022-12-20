В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжит расти до Нового года

Новый город в Санкт-Петербурге рискует сопровождаться эпидемией гриипа и ОРВИ. Рассчитывать на спад заболеваемости можно не раньше, чем через полмесяца, считает первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Может быть, неделю-две у нас еще будет какой-то подъем, потому что мы хорошо достаточно прибавляем по количеству заболевших, но в любом случае наступит снижение», – прокомментировал он возможное улучшение эпидемиологической ситуации в Северной столице.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова эксперта, указанная тенденция уже наблюдается в Москве – по темпам заболеваемости Санкт-Петербург отстает от столицы на все те же две недели. На основании этого факта врачи спрогнозировали сценарий для города на Неве.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Санкт-Петербургское ООО «Лонофарм» (работает под брендом Solopharm) получило согласование на строительство научно-производственного комплекса по серийному выпуску жидких лекарственных средств.