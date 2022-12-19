В Петербурге планируют развернуть комплекс по производству лекарств

Петербургское ООО «Лонофарм» (работает под брендом Solopharm) получило согласование на строительство научно-производственного комплекса по серийному выпуску жидких лекарственных средств.

Инвестиции в строительство этого объекта составят порядка 3,8 миллиарда рублей. Возводить здания комплекса планируют начать в 2023 году, а завершить в четвертом квартале 2024 года, пишет РБК.

Здесь планируется выпускать плазмозамещающие и перфузионные растворы, препараты для наркоза, BSS-растворы для офтальмологических операций. Предприятие займет на площадке «Новоорловская» Особой зоны 20,5 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Елизаветинской больнице сейчас наблюдается острая нехватка донорской крови. Нужны абсолютно все группы крови. Об этом сообщается в группе «ОПК Елизаветинской больницы СПб» в соцсети «ВКонтакте».