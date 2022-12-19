В одной из петербуржских больниц срочно ищут доноров крови

В Елизаветинской больнице сейчас наблюдается острая нехватка донорской крови. Нужны абсолютно все группы крови. Об этом сообщается в группе «ОПК Елизаветинской больницы СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Если вам есть 18 лет и нет противопоказаний — будем очень рады вашей помощи! До конца года прием доноров будет происходить без предварительной записи», — говорится в посте.

Сдать кровь можно по понедельникам и средам с 15:00 до 19:00, и по вторникам, четвергам и пятницам с 09:00 до 12:00.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что, конечно же, всем девушкам в новогоднюю ночь хочется блистать. Однако вот загвоздка: покорять своей красотой хочется именно в том платье, которое на размер-другой меньше. Конечно, худеть в сжатые сроки не есть хорошо, но все-таки несколько безопасных способов имеется.