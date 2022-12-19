Худеем и покоряем: как сбросить вес к новогодней ночи

Конечно же, всем девушкам в новогоднюю ночь хочется блистать. Однако вот загвоздка: покорять своей красотой хочется именно в том платье, которое на размер-другой меньше. Конечно, худеть в сжатые сроки не есть хорошо, но все-таки несколько безопасных способов имеется.

Например, можно попробовать кетодиету. Для этого нужно снизить суточное потребление калорий на 500, употреблять пищу с интервалом в 3-4 часа и выпивать 3 литра воды. При соблюдении этих простых правил реально скинуть до 10 килограмм за месяц, говорят специалисты.

Есть и другой вариант — диета минус 60. Есть можно что угодно, но только до полудня. На обед можно приготовить супы, гарниры, на десерт едят фрукты. Рекомендованный ужин: творог или рис.

Какие еще щадящие способы похудения есть, вы можете узнать, подписавшись на дзен-канал.