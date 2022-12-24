Икорная эпопея: к ноябрю 2022 года в России произвели 49 тыс. тонн икры

Икорная эпопея: к ноябрю 2022 года в России произвели 49 тыс. тонн икры
Фото: Pxhere

Икра – один из ключевых элементов любого Новогоднего стола, но россияне активно едят ее на протяжении всего года. Чтобы удовлетворить их запросы российские компании произвели 49 тысяч тонн натуральной игры за десять месяцев.

Весь этот запас, подготовленный в период с января по ноябрь 2022 года, можно разместить в 350 миллионах банок по 140 граммов. Таким образом получается, что на каждого россиянина приходится почти две банки любимого деликатеса.

При этом следует упомянуть, что красная икра делится на целых шесть разновидностей. Их определяют по тому виду лососевых красных рыб, которые и произвели изначальный продукт: кета, горбуша, кижуч, нерка, форель, чавыча.

Следующее деление определяется сортом икры. Первая категория, называемая «отборной», получается от одного единственного вида рыб. Ко второй относят ту, что была получена сразу от нескольких видов лососевых. При этом в ней допускается небольшое содержание примесей в виде ястыка. Так называется оболочка, в которой находятся икринки в добываемой рыбе.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что жители страны стали чаще задумываться о влиянии продуктов на экологию.

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