Эко-френдли и ЗОЖ: жители страны стали чаще задумываться о влиянии продуктов на экологию

Центр изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества провел опрос среди россиян об их отношении к полезной для здоровья пищи и здоровому образу жизни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам опроса, 86% опрошенных стремятся придерживаться правил здорового питания. Треть россиян уделяет внимание питанию сбалансированной пищей с витаминами и полезными микроэлементами. При этом интересно, что для 81% россиян считают, что помимо спорта и правильного питания, нужно следить за личной гигиеной.

Еще для 65% здоровый образ жизни включает в себя порядок в доме, для 62% — здоровый сон, 58% — отсутствие привычки в виде курения сигарет, 55% — знание меры в употреблении спиртных напитков.

Кроме этого, выяснилось, что примерно 26% россиян готовы переплатить за продукт, если он нанесет минимальный вред окружающей среде. Еще два года назад этот показатель достигал только 10%. Помимо этого, стало известно, что в 2020 году 13% жителей выбирали органику за то, что ее производство не вредит природе. В 2022 году этот показатель возрос до 23%.