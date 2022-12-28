Россиянам рассказали, как грипп влияет на организм

В период повышенной активности гриппа важно знать, как именно действует вирус, чтобы обезопасить от него себя и своих близких.

При попадании в организм вирус начинает активно делиться и негативно влиять на клетки, разрушая их. Следует отметить, что наибольшую нагрузку на тело оказывает на сам вирус, а иммунная реакция на него. Именно она как одно из следствий заражения может привести к осложнениям.

Как правило, они касаются сердечно-сосудистой системы. Чтобы их избежать, необходимо следовать ряду правил, а именно: соблюдать постельный режим, избегать холодной температуры, волнений и переживаний. Отсутствие стресса и лишних раздражителей может существенно ускорить выздоровление.

Поэтому так важно здраво взглянуть на свое состояние и, признав упадок работоспособности, взять отгул, чтобы как следует восстановиться и продолжить трудовую деятельность с новыми силами.

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