Ничего не кончилось: антиковидные меры в Петербурге продлили до конца января

В связи с тем, что коронавирус по-прежнему распространяется с достаточно большой скоростью, приводя к госпитализации россиян, было принято решение продлить антиковидные меры до 31 января 2023 года. Соответствующее предписание дала главный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова.

В общественных местах по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты, а также дезинфицировать различные поверхности и руки по необходимости.

Следует также отметить, что в социальные и медицинские учреждения Санкт-Петербурга вернулся масочный режим. При этом госпитализация детей была временно прекращена.

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