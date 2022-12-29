В зимние праздники коммунальщики Петербурга будут работать без выходных

В новогодние праздники – с 31 декабря по 9 января – дорожные и коммунальные службы Санкт-Петербурга будут работать без выходных. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

«На уборку улиц и тротуаров ежедневно в среднем будут выходить около 900 единиц уборочной техники и более 1000 работников ручного труда дорожных предприятий», – уточнили в сообщении, добавив, что в указанный период за обстановкой на территории Северной столицы будут следить 36 аварийных бригад.

Отдельное внимание пресс-служба городской администрации уделила новогодней ночи. Так, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия, в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будут работать почти 600 работников ручной уборки и более 800 единиц уборочной техники дорожных предприятий.

Особое внимание ожидаемо будет уделено центральным районам Северной столицы, добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что из-за гололеда в Санкт-Петербурге 30 декабря объявили желтый уровень опасности.