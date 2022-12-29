Из-за гололеда в Петербурге 30 декабря объявили желтый уровень опасности

В Санкт-Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности 30 декабря. Пешеходов и автомобилистов в этот день ждет сильный гололед, предупредили в официальном telegram-канале Смольного.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга утром и днем 30 декабря ожидается гололед. Объявлен “желтый” уровень погодной опасности», – говорится в сообщении. Это соответствует данным синоптиков из погодного центра «Фобос», которые предупредили о том, что из-за влияния нового циклона «Керстин» Северную столицу покроет лед.

Такая погодная ситуация может создать серьезные проблемы для автомобилистов. Несмотря на то, что вчера, 28 декабря, из-за оттепели на дорогах не было ни снега, ни льда, к 18:20 центральная часть Санкт-Петербурга «встала». Многокилометровые пробки в 8 баллов и больше 15 аварий в разных районах города – с этим пришлось столкнуться автомобилистам без всякого льда. И уверенности в том, что Смольному удастся избежать коллапса, к которому привели метели «Биргита», нет.

При этом опасность есть не только для водителей, но и для пешеходов. На территории Санкт-Петербурга уже произошло несколько случаев падений на льду, окончившихся травмами.

Так, например, Прокуратура Кировского района подала исковое заявление в суд по факту падения ребенка и добилась от ответчика компенсации в размере 150 тысяч рублей. Другой случай произошел с 88-летним петербуржцем, который поскользнулся на льду и получил множественные травмы. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Определенную опасность представляют и наледи. Gazeta.spb рассказывала о двух случаях падения снега и льда, произошедших территории Северной столицы и Ленинградской области. Оба инцидента привели к травмам, а 28 декабря в Москве генерал МЧС был госпитализирован после падения на него сосульки.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов пообещал горожанам рекордное тепло 1 января.