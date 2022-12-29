Колесов пообещал в Петербурге рекордное тепло 1 января

Сегодня, 29 декабря, легкое похолодание до -1 градуса способствует отсутствию слякоти. Но привыкать к этому не стоит, ведь уже 1 января 2023 года в Санкт-Петербург придет рекордное потепление, считает главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, к настоящему времени в слоях атмосферы уже сформировалась «дорога», по которой североатлантические циклоны продолжат двигаться к Северной столице. Так в новогоднюю ночь в городе будет властвовать «Лидди», а вслед за ним еще один. Он-то и вызовет обещанное повышение температуры:

«Сразу после Нового года, днем 1 числа, намечается еще один циклон, который принесет такое тепло, которое способно замахнуться и на наш новогодний экстремум», – рассказал Александр Колесов в своем официальном telegram-канале, напомнив, что в рекордный день 1 января 2017 года воздух прогревался до +4,5 градусов.

В то же время, добавил синоптик, пока еще рано делать однозначные выгоды. Нужно продолжить наблюдать за развитием атмосферных процессов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что синоптики рассказали, как новый циклон «Керстин» скажется на погоде в Петербурге.

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Колесов пообещал в Петербурге рекордное тепло 1 января