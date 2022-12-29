Синоптики рассказали, как новый циклон «Керстин» скажется на погоде в Петербурге

Сегодня, 29 декабря, погоду в Санкт-Петербурге будет определять очередной атлантический циклон, двигающийся с запада – «Керстин». После потепления от «Изабель» он устроит в городе гололед, предупреждают синоптики.

В течение дня передняя часть циклона будет оказывать все большее влияния на последние условия в городе:

«В регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, на дорогах и тротуарах гололедица», – предупредили эксперты погодного центра «Фобос».

Отмечается, что днем температура воздуха в Северной столице будет минусовой в диапазоне 0…-2 градуса. Для Ленинградской области границы немного шире: 0…-5 градусов соответственно.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, несмотря на пришедшее в Санкт-Петербург 28 декабря потепление и последовавшее за ним таяние снега и льда, к вечеру на дорогах снова образовались многокилометровые пробки.