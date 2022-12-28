Бегловское постоянство: снег тает, пробки — остаются

Несмотря на потепление и активное таяние снега, дорожная ситуация в Северной столице по-прежнему оставляет желать лучшего. Вечером 28 декабря городе наблюдаются многокилометровые заторы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:20 на территории Санкт-Петербурга наблюдется 8-балльные пробки – вся центральная часть интерактивной карты «выкрашена» в красный цвет. Также следует отметить, что на территории города зафиксировано больше 15-ти дорожно-транспортных происшествий.

Так, например, на проспекте Испытателей между Петроэлектросбытом и автобусной остановке столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во ВКонтакте. Сведения о дорожно-транспортном происшествии были опубликованы в 17:38.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге родителям ребенка, упавшего на льду, возместили 150 тысяч рублей морального ущерба.