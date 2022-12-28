В Петербурге родителям ребенка, упавшего на льду, возместили 150 тыс. рублей

В прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга обратились родители ребенка, который упал из-за гололеда. Они просили о помощи в получении компенсации морального вреда. Не исключено, что ситуация может повториться с другим несовершеннолетним петербуржцем.

«Проверка показала, что получение травмы стало возможным в результате ненадлежащей уборки территории ответственной организацией», – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Северной столицы, добавив, что инцидент произошел 16 января текущего года у здания СПб ГБУ «ЦКиД «Кировец».

В результате падения ребенок получил перелом наружной лодыжки. Прокуратура Кировского района подала исковое заявление в суд и добилась от ответчика компенсации в размере 150 тысяч рублей.

При этом есть вероятность, что она станет не последней для местных снегоуборочных организаций в текущем году. Gazeta.spb уже рассказывала о нескольких похожих происшествиях, связанных с халатностью городских и областных снегоуборщиков.

Так, например, в Санкт-Петербурге уже возбудили уголовное дело, после того как 88-летний горожанин поскользнулся на льду и, упав, получил множественные травмы. Позднее на жительницу города обвалились снег и наледь с крыши здания, а затем аналогичный случай произошел уже в Ленинградской области. При этом по факту обоих происшествий были возбуждены уголовные дела.

И жалобы на работу коммунальщиков все еще поступают от жителей Северной столицы. По состоянию на 20 декабря административно-техническая инспекция (ГАТИ) выявила больше тысячи нарушений, «каждое пятое из которых было устранено», сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что днем 27 декабря пробки в Санкт-Петербурге достигли восьми баллов. Возможно, влияние на дорожную ситуацию оказал повлиял проходящий в городе саммит.