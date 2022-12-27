Днем 27 декабря пробки в Северной столице достигли восьми баллов

Сегодня, 27 декабря, в Петербурге днем возникли серьезные пробки. По данным сервиса «Яндекс пробки», заторы достигают восьми баллов. Согласно карте пробок, частично они возникли из-за перекрытий дорог. В сервисе сообщают, что на данный момент перекрыто более двух десятков дорог.

Не обошлось и без аварий: на набережной Обводного канала, Лиговском проспекте, Заневском проспекте. Погрузились в пробки Садовая улица, Невский проспект, Петроградская сторона.

Можно предположить, что так или иначе на пробки повлиял проходящий в городе саммит. На неформальной встрече глав стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина.

Председатель Исполнительного комитета Сергей Лебедев отметил, что признаком укрепления сотрудничества и налаживания позитивных отношений между странами, входящими в СНГ, является активизация контактов между главами этих государств.