В Петербурге 26-27 декабря пройдет неформальный саммит СНГ

В Петербурге 26-27 декабря пройдет неформальный саммит СНГ
Фото: Unsplash

Неформальный саммит глав стран, входящих в Содружество Независимых Государств, состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал председатель Исполнительного комитета Сергей Лебедев.

«На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26-27 (декабря – ред.) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству», – рассказал он во вторник в Минске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Сергея Лебедева, признаком укрепления сотрудничества и налаживания позитивных отношений между странами, входящими в СНГ, является активизация контактов между главами этих государств.

«Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали», – подчеркнул исполком.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что бывший глава центра управления парковками вернет в бюджет Санкт-Петербурга свыше миллиона.

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