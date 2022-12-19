Бывший глава центра управления парковками вернет в бюджет Петербурга свыше миллиона

Бывший глава центра управления парковками вернет в бюджет Петербурга свыше миллиона
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Бывший начальник центра управления парковками признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Как пояснили в ведомстве, осужденный с июля по октябрь 2017 года, используя своё служебное положение, похитил более 1,3 миллиона рублей. Он дал своим подчиненным указание собирать деньги с автовладельцев без оформления кассовых чеков. Это коснулось тех петербуржцев, которые пользовались парковками на Прудовой улице и в Предпортовом проезде.

Эта так называемая теневая выручка передавалась потом не учреждению, а напрямую осужденному. Тогда прокурор Центрального района направил в суд иск о взыскании с виновного свыше 1,3 миллиона рублей в бюджета Санкт-Петербурга. Требования прокурора были удовлетворены, сообщает ведомство.

деньги


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказал, на сколько подорожала элитная недвижимость в Петербурге
Стало известно, в каком состоянии находится дочь солиста группы ...
Бывший глава центра управления парковками вернет в бюджет Петербурга свыше ...
В Петербурге коронавирусом заразились более 1,2 тысячи человек за суткм
Билайн рассказал о том, как улучшил качество связи в Петербурге и Ленобласти
В Невском районе произошел пожар в жилом доме
Съезд с ЗСД на Шуваловский проспект в Петербурге закроют на время
Петербуржцы больше других потратят на празднование Нового года