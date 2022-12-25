Песков: лидеры Азербайджана и Армении прибудут на неформальный саммит СНГ в Петербурге

На неформальной встрече глав стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да. Они (Алиев и Пашинян – прим. ред.) ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется», – заявил он.

Также отмечается, что трехсторонняя встреча не планируется. Сама встреча должна пройти в период с 26 по 27 декабря, напоминает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что по словам председателя Исполнительного комитета Сергея Лебедева, признаком укрепления сотрудничества и налаживания позитивных отношений между странами, входящими в СНГ, является активизация контактов между главами этих государств.

Исполком также подчеркнул, что главы стран, принимающих участие в саммите, обмениваются сообщениями не реже одного раза в месяц.