В первый день 2023 года в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

На территории Северной столицы с 13:00 воскресенья, 1 января, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе городского кабмина.

По информации, предоставленной Росгидрометцентром, в период с 13:00 воскресенья, 1 января, по 07:00 понедельника, ожидается усиление ветра. Скорость порывов может составить до 17 метров в секунду.

«Правительство Санкт-Петербурга просит всех петербуржцев и гостей Северной столицы проявлять особую осторожность при перемещении по городу», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале Смольного.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главного синоптика города Александра Колесова, погода в Санкт-Петербурге скоро «одумается».

Он также добавил, что планируемые оттепели переносятся на рабочую неделю, хотя изначально предполагалось, что они застанут город уже в выходные.