Колесов рассказал, когда Петербург прикроет снежком

Если сегодня, в новогодние вечер и ночь погода петербуржцев совсем не радует, то вскоре погода одумается. Об этом в своем телеграм-канале написал главный синоптик города Александр Колесов.

«Пока мы все спим после Нового года, природа одумается и придет в нормальное состояние, так что зимние каникулы с погодой нас не подведут. Еще и снежком прикроет, все что дождем смоет», — написал Колесов.

Он также добавил, что планируемые оттепели переносятся на рабочую неделю, хотя изначально предполагалось, что они застанут город уже в выходные. Далее петербуржцев вовсе ждут рождественские морозы, утверждает Колесов.

Ранее сообщалось, что с субботы, 31 декабря, в четырех районах Петербурга будут проводиться дорожные работы, а значит, местами проехать не удастся. Об этом информирует местная ГАТИ.

Так, в Приморском районе с 31 декабря по 17 августа 2025 года закрывается движение транспорта по Бобыльской улице от Полевой дороги до Береговой улицы. На этот же период закрывается проезд по Полевой дороге от Полевого переулка до Бобыльской улицы и по Полевому переулку от Полевой дороги до Береговой улицы, включая перекрестки с Песчаным переулком и Пляжевым переулком.

В Василеостровском районе с 31 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года в связи с производством работ по реконструкции теплосети закрыто движение транспорта поПарусной улице от Галерного проезда до Малого проспекта В.О.