С 31 декабря жителей Петербурга ждут дорожные ограничения

С субботы, 31 декабря, в четырех районах Петербурга будут проводиться дорожные работы, а значит, местами проехать не удастся. Об этом информирует местная ГАТИ.

Так, в Приморском районе с 31 декабря по 17 августа 2025 года закрывается движение транспорта по Бобыльской улице от Полевой дороги до Береговой улицы. На этот же период закрывается проезд по Полевой дороге от Полевого переулка до Бобыльской улицы и по Полевому переулку от Полевой дороги до Береговой улицы, включая перекрестки с Песчаным переулком и Пляжевым переулком.

В Василеостровском районе с 31 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года в связи с производством работ по реконструкции теплосети закрыто движение транспорта поПарусной улице от Галерного проезда до Малого проспекта В.О.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге произойдет повышение тарифов на технический осмотр автомобилей. Проект соответствующего постановления Смольного был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

Прибавка к стоимости составит 75%. В связи с этим техосмотр легкового автомобиля будет стоить 1543 рубля вместо 881. Для мототранспорта цена изменится с 294 до 515 рублей.

Технический осмотр автобусов и троллейбусов будет стоить уже 2778 и 3444 рублей. Для грузовиков в зависимости от тоннажа стоимость увеличится до 1646, 3241 и 3498 рублей.