C 1 января техосмотр в Петербурге станет дороже на 75%

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге произойдет повышение тарифов на технический осмотр автомобилей. Проект соответствующего постановления Смольного был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.
Как сообщает Петербург2, прибавка к стоимости составит 75%. В связи с этим техосмотр легкового автомобиля будет стоить 1543 рубля вместо 881. Для мототранспорта цена изменится с 294 до 515 рублей.
Технический осмотр автобусов и троллейбусов будет стоить уже 2778 и 3444 рублей. Для грузовиков в зависимости от тоннажа стоимость увеличится до 1646, 3241 и 3498 рублей.
«Повышение тарифов во многом спровоцировано тем, что мы практически отменили техосмотр для личного транспорта. В связи с сокращением числа процедур минимум в два раза произошел закономерный рост стоимости», – ответил на вопрос о причинах такого повышения автоэксперт Дмитрий Попов. Он также отметил, что разница могла бы быть ещё выше: например, 100%.