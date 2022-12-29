C 1 января техосмотр в Петербурге станет дороже на 75%

С 1 января 2023 года в Санкт-Петербурге произойдет повышение тарифов на технический осмотр автомобилей. Проект соответствующего постановления Смольного был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы.

Как сообщает Петербург2, прибавка к стоимости составит 75%. В связи с этим техосмотр легкового автомобиля будет стоить 1543 рубля вместо 881. Для мототранспорта цена изменится с 294 до 515 рублей.

Технический осмотр автобусов и троллейбусов будет стоить уже 2778 и 3444 рублей. Для грузовиков в зависимости от тоннажа стоимость увеличится до 1646, 3241 и 3498 рублей.