Стало известно, чем опасны конфеты с алкоголем

Конфеты с алкоголем могут привести к легкому опьянению, повышению сахара в крови, а также к избытку «пустых» калорий – прямому пути к набору массы тела. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опрошенных изданием врачей.

При этом врачи предостерегают от попыток съесть много таких конфет с целью опьянения. Таким образом вы добьётесь разве что гипергликемического удара, возникающего при значительном повышении уровня глюкозы в крови.

Если же вы или ваши знакомые проходите лечение от алкогольной зависимости, то вам вовсе не стоит пробовать такие конфеты. К срыву может привести даже запах.

Не стоит забывать и о том, что все конфеты отличаются высоким содержанием сахара. Его содержание может составлять от 40% в некоторых видах шоколадных конфет и мармелада до 96% в леденцах и карамели.

Попробуйте для себя рассмотреть альтернативу в виде ягод, фруктов, желе, муссов.