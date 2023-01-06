Россиянам рассказали о необходимости диспансеризации

Под «диспансеризацией» понимается это бесплатное и добровольное комплексное медобследование. Gazeta.spb рассказывает, для чего ее следует проходить.

Прежде всего, диспансеризация нужна для того, чтобы вовремя обнаружить болезни, о которых пациент и не догадывается, или для подтверждения того, что он здоров.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию не нужны какие-либо проявления болезней или симптомы. Чтобы обследоваться понадобятся только добровольное согласие, полис ОМС и прикрепление к поликлинике, где и будут проходить процедуры.

Диспансеризацию можно разделить два этапа. Первый – скрининг – подразумевает определение группы состояния здоровья. Второй углубленный этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза.

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