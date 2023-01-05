Врач рассказала, как обезопасить себя и ребенка от гриппа

На фоне непростой эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью гриппом и коронавирусом, следует помнить, как обезопасить себя и своих близких. Основные правила по предотвращению заражения рассказала доктор медицинских наук Елена Кешишян.

Прежде всего, следует снизить количество посещений общественных мест. В условиях новогодних праздников, подразумевающих обилие мероприятий, сделать это непросто, но необходимо.

«Но не нужно запираться дома и лишать себя всех плюсов зимы, ведь есть и другие способы порадовать себя и своего ребенка», – добавила врач.

Еще одно правило: почаще гулять на свежем воздухе. При этом рекомендуется проводить подобные мероприятия вне города, предварительно хорошо утеплившись. Это поможет укрепить иммунитет, не оказавшись в насыщенной вирусами среде.

Также, по словам Елены Кешинян, нельзя забывать о необходимости влажной уборки. С ее помощью можно воспрепятствовать распространению вирусов.

Последний, но от этого не менее важный пункт: регулярное мытье лица и рук, особенно после возвращения с улицы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что пациентов с симптомами ОРВИ будут бесплатно проверять на грипп.