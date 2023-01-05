Пациентов с симптомами ОРВИ будут бесплатно проверять на грипп

Россияне, обнаружившие у себя симптомы ОРВИ, смогут бесплатно пройти тест на грипп. Для этого им понадобится только полис ОМС.

Правительство Российской Федерации приняло соответствующее решение в связи с ростом числа фиксируемых случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с COVID-19. Обновленные правила позволят врачам более эффективно выявлять болезнь, ставить диагноз и назначать лечение.

«С учетом запуска в России массового тестирования на ключевые виды респираторных инфекций мы можем говорить о повышении доступности отдельных видов диагностических процедур по ОМС», – отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Он также подчеркнул, что такая мера позволит кратно увеличить частоту выявления инфекций и тем самым снизит риски для населения.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге выявлено 328 случаев заражения коронавирусом.