В Петербурге выявлено 328 случаев заражения коронавирусом

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 3 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 328 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 75 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 459 человек. Умерли от заболевания 12 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 829 763 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее также сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении антикоронавирусных огааничений до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

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