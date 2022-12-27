В Петербурге власти продлили антиковидные ограничения

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о продлении антикоронавирусных огааничений до 31 января. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании предписания Главного санитарного врача по Петербургу. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет о постановлении № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Как дополнили в ведомстве, действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января.

Ранее сообщалось, что федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 25 декабря. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 882 случаев заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

При этом сообщается, что пришлось госпитализировать в медучреждения 111 жителей. В то же время за минувшие сутки выздоровели 864 человека. Умерли от заболевания 12 человек.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге официально подтверждено 1 823 887 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возможность забрать детей на ранние каникулы оказалась довольно-таки востребованной. Начиная с 21 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом было предложено отправить школьников на ранние каникулы. Однако из-за того, что не все родители могут проводить время с ребенком дома, школы города продолжают работать в обычном режиме.

Власти решили провести мониторинг и выяснить, насколько много петербуржцев решило воспользоваться возможностью ранних каникул для своих детей.