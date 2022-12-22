Из-за роста ОРВИ на ранние каникулы ушли 70% петербуржских школьников

В Петербурге возможность забрать детей на ранние каникулы оказалась довольно-таки востребованной. Начиная с 21 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом было предложено отправить школьников на ранние каникулы. Однако из-за того, что не все родители могут проводить время с ребенком дома, школы города продолжают работать в обычном режиме.

Власти решили провести мониторинг и выяснить, насколько много петербуржцев решило воспользоваться возможностью ранних каникул для своих детей. Как написала вице-губернатор города Ирина Потехина в своем телеграм-канале, власти предполагали, что 21 декабря в школу придут меньше половины детей, чьи родители работают. В реальности на каникулы ушли больше 70% школьников младших классов.

Для оставшихся детей организована работа в кружках, развивающие занятия и новогодние мероприятия. Почти 5 тысяч школьников с 5 по 11 класс перешли на смешанный режим обучения, добавила она.