В Ленобласти осветили 56 километров дорог

В течение 2022 года в Ленинградской области искусственным освещением обеспечили почти 56 километров дорог. Об этом Gazeta.spb сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В минувшем году на региональных дорогах Ленобласти построено порядка 56 километров линий искусственного освещения. Фонари теперь зажигаются во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Волховском и Кировском районах», –уточнили в сообщении.

Также отмечается, что искусственное освещение, как правило, устанавливается вместе с тротуарами, что значительно повышает безопасность пешеходов.

При этом в 2023 году дорожники рассчитывают обустроить еще 10 километров освещения во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области.

«Кроме того запланировано проектирование ещё 54 километров линий искусственного света Всеволожском, Бокситогорском, Тосненском, Гатчинском районах Ленобласти», – добавили в пресс-службе региона.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что строительство поликлиники на Ручьевском проспекте в Мурино идет в соответствии с планами: работы завершат к 2024 году.