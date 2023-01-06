Все идет по плану: новая поликлиника появится в Мурино к 2024 году

Строительство поликлиники на Ручьевском проспекте в Мурино идет в соответствии с планами: работы завершат к 2024 году. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Строительство объекта стартовало в конце 2021 года и ведется по программе модернизация первичного звена здравоохранения. Срок окончания строительства – 2024-й год», – уточнили в сообщении, отметив, что после открытия новое медучреждение сможет принять 440 человек взрослого населения и 160 детей.

Здание в 11,5 тысяч квадратных метров будет содержать в себе отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женскую консультацию, детское и взрослое отделения.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что две первые станции Красносельско-Калининской ветки санкт-петербургского метрополитена – «Путиловская» и «Юго-Западная» – откроются в 2024 году.