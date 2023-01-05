Открытие новой ветки петербургского метро запланировано на 2024 год

Две первые станции Красносельско-Калининской ветки санкт-петербургского метрополитена – «Путиловская» и «Юго-Западная» – откроются в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Согласно опубликованной информации, в 2022 году были уложены около 2500 колец бетонной обделки и завершена механизированная проходка за станцию «Юго-Западная». Кроме того, метростроители почти завершили проходку наклонного хода станции «Путиловская», смонтировав 108 колец из 153 чугунной обделки.

«В текущем году АО “Метрострой Северной Столицы” на станции “Юго-Западная” планирует приступить к монтажу внутренних конструкций станции, начать отделочные работы, приступить к сооружению вестибюля и шестиэтажного наземного инженерного корпуса», – сообщили в официальном telegram-канале Смольного.

Также отмечается, что в 2023 году на станции «Путиловская» начнется строительство нового вестибюля и другие масштабные строительные работы.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что работы по капитальному ремонту станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурга стартуют не раньше 31 марта 2023 года.

Ветка метро метрополитен


 

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