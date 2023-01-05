Стала известная новая дата начала капитального ремонта метро «Ладожская»

Работы по капитальному ремонту станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге стартуют не раньше 31 марта 2023 года. Такие сведения указаны в обновленных документах, которые были опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно обновленному техзаданию ремонтные работы начнутся 31 марта текущего года, а закончатся 29 февраля следующего. Соответственно продолжительность работ составит 11 месяцев – такой же она была заявлена изначально.

Следует также отметить, что, в соответствии с опубликованной информацией, начальная стоимость контракта на проведение работ составляет 2 276 125 600 рублей. Прием заявок осуществляется вплоть до 16 января, а заказчиком числится «Петербургский Метрополитен».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что должность генерального директора АО «Метрострой Северной Столицы» занял Кирилл Петров. Такое решение принял совет директоров компании, сообщили в ее пресс-службе.

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