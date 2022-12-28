Кирилл Петров стал гендиректором «Метростроя Северной Столицы»

Во вторник, 27 декабря, должность генерального директора АО «Метрострой Северной Столицы» занял Кирилл Петров. Такое решение принял совет директоров компании, сообщили в ее пресс-службе.

«Ранее Кирилл Петров занимал руководящие посты в АО “Газстройпром” и АО “Объединение “ИНГЕОКОМ”», – рассказали официальном сообществе метростроителей во «ВКонтакте», отметив, что до вступления в должность новый гендиректор участвовал в строительстве участка Большой Кольцевой линии Московского метрополитена.

В качестве руководителя «Метростроя Северной Столицы» Кирилл Петров будет наращивать темпы строительства новых станций. В его основные задачи будет входить формирование задела по проектно-разрешительной документации.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что генеральный директор АО «Метрострой Северной столицы», возглавлявший его с момента создания, Владимир Шмидт покинул свою должность. Предположительно, это было связано с результатами его работы.

АО "Метрострой Северной столицы"


 

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